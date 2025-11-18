Рада завтра може звільнити віцепрем'єра Кулебу, - джерело

За даними джерела РБК-Україна в парламенті, сьогодні парламент пленарне засідання вже не продовжуватиме.

Зазначимо, що сьогодні нардепи збиралися лише для розгляду двох питань: звільнення міністрів, які фігурують у так званих "плівках Міндіча" - глави Мін'юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Проте трибуну заблокували депутати партії "Європейська солідарність", а її лідер Петро Порошенко заявив, що вони не голосуватимуть за звільнення міністрів, поки не буде розглянуто відставку уряду загалом. Після цього спікер ВРУ Руслан Стефанчук оголосив перерву та скликав лідерів фракцій.

Втім, завтра парламент повернеться до розгляду відставки Германа Галущенка з поста глави Мін'юсту, а Світлани Гринчук з Міненерго.

За даними джерела РБК-Україна, завтра Рада може розглянути відставку Олексія Кулеби - віцепрем’єра з відновлення та міністра розвитку громад і територій.

Також готується зміна керівництва у фінансовому контролі: голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, за даними джерела, буде звільнений урядом.

Разом з тим, інше поінформоване джерело РБК-Україна заперечило інформацію про звільнення Кулеби та Проніна завтра.

Кадрові зміни на тлі операції "Мідас"

Нагадаємо, кадрові зміни відбуваються на тлі масштабного розслідування НАБУ в "Енергоатомі" - операції "Мідас".

Слідство вважає, що злочинна організація систематично отримувала "відкати" від контрагентів компанії у розмірі 10-15% і всього легалізувала близько 100 млн доларів через київський офіс.

Фігурантами розслідування є колишній бізнес-партнер Зеленського та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" та четверо співробітників бек-офісу, серед яких бізнесмен Олександр Цукерман.

12 листопада уряд відсторонив Галущенка, а Зеленський наголосив, що міністр юстиції та міністерка енергетики не можуть залишатися на посадах через питання довіри.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко подала на розгляд Ради відповідні подання, а 14 листопада обох міністрів вивели зі складу РНБО.

До слова, уряд продовжує кадрове оновлення ключових позицій для забезпечення безперервності роботи державних органів та посилення контролю за державними фінансами й підприємствами.

Президент Зеленський на четвер анонсував "швидкі рішення" та проведення Ставки з урядовцями, керівництвом Ради і депутатами фракції "Слуга народу".