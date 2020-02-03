Рада может заслушать главу Минэнерго по коммунальным тарифам

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

У нардепов есть много вопросов к Оржелю по снижению платежек за отопление

В ходе часа вопросов к правительству Верховная рада может заслушать министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля по вопросам коммунальных тарифов. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет об отчете по платежки за газ и тепло.

"Относительно того, как мы предлагаем провести час вопросов к правительству, то есть очень важный вопрос, который всех беспокоит. Это платежки за газ, за ​​тепло. Мы видели совещание, которое провел президент с правительством. Правительство отчиталось президенту об этом процессе. Теперь логично, чтобы он отчитался и Верховной раде", - заявил Корниенко.

По его словам, у парламентариев есть много вопросов к Оржелю по снижению платежек за отопление.

"Поэтому мы приглашаем, разумеется, премьер-министра и весь состав правительства, который принимает участие в часе вопросов к правительству. Но министра энергетики Оржеля, думаю, что важно послушать. И где реально есть снижение тарифов, а есть непонятные ситуации. Что нам как Верховной раде сделать, чтобы это снижение все же произошло?" - добавил парламентарий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по тарифам на поставку тепла в регионах Украины. Видео с совещания было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Как писало РБК-Украина, 1 декабря под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде.

Подчеркнем, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%.