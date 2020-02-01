Офис президента обнародовал видео с совещания по тарифам на тепло

Фото: совещание у Зеленскогоо (president.gov.ua)

После совещания в офисе президента смонтировали видео-ролик с выступлениями участников

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по тарифам на поставку тепла в регионах Украины. Видео с совещания обнародован на странице Офиса президента в Facebook.

Зеленский напомнил, что подобное совещание было проведено в конце декабря прошлого года, на которой обсуждали "вопрос главное, социальное - уменьшение платежки".

"Задача номер один - получить пояснения от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - сказал он.

Нарада щодо зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювалося питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання. Чому грудневе зниження у різних областях коливається від 5 до 35%? Чи вдасться вивести цей показник за січень і лютий на рівень 25-30% по всій Україні? З яких причин нарахування не зменшилися у Миколаївській та Чернівецькій областях? Про це та інше дивіться у влозі. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 1 лютого 2020 р.

Напомним, 31 декабря под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, глава правления "Нафтогаза "Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).