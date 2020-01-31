Средний размер платежки за коммуналку вырос за месяц на 8%

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В декабре 2019 года средняя семья получила платежку на 2,2 тыс. грн, а долг по стране вырос на 3,5 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2019 года составила 63,7 млрд грн, что на 3,6 млрд грн больше, чем месяцем ранее (60,1 млрд грн). За год долги выросли на 8,1 млрд грн.

На конец декабря 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,4 млрд грн.

В декабре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн (79,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,5 млрд грн (124,2%%).

Ранее Госстат сообщал, что средний размер платежки в 2019 году составлял:

Январь - 2693,2 грн,

Февраль - 2660,6 грн,

Март - 2296,5 грн,

Апрель - 1191,9 грн,

Май - 779,4 грн,

Июнь - 659,6 грн,

Июль - 652,9 грн,

Август - 667 грн,

Сентябрь - 714,8 грн,

Октябрь - 938,9 грн,

Ноябрь - 2044,7 грн.

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств.