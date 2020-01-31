Президент провел совещание по вопросам тарифов на теплоснабжение

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления "Нафтогаза "Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский напомнил, что вопрос тарифов на услуги теплоснабжения, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые помогут уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании Совета развития общин и территорий в декабре прошлого года.

Кроме того, президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижение энергопотребления за прошедшее время.

Алексей Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения президента. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше в зависимости от города и региона.

"Всего 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и очень значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными госадминистрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил он.

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

Напомним, по состоянию на январь тарифы на тепло снизились в Киеве и еще в 21 области.

До этого министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 года могут снизиться.