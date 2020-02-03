ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може заслухати главу Міненерго щодо комунальних тарифів

Новини » Політика     03.02.2020 - 12:09
Рада може заслухати главу Міненерго щодо комунальних тарифів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У нардепів є багато питань до Оржеля щодо зниження платіжок за опалення

На годині запитань до уряду Верховна рада може заслухати міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля з питань комунальних тарифів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про звіт щодо платіжок за газ та тепло.

"Щодо того, як ми пропонуємо провести годину запитань до уряду, то є дуже нагальне питання, яке всіх турбує. Це платіжки за газ, за тепло. Ми бачили нараду, яку провів президент із урядом. Уряд відзвітував президенту про цей процес. Тепер логічно, щоб він відзвітував і Верховній раді", - заявив Корнієнко.

За його словами, в парламентарів є багато питань до Оржеля щодо зниження платіжок за опалення.

"Тому ми запрошуємо, зрозуміло, прем'єр-міністра та весь склад уряду, що приймає участь у годині запитань до уряду. Але міністра енергетики Оржеля, думаю, що важливо послухати. І де реально є зниження тарифів, а є незрозумілі ситуації. Що нам як Верховній раді зробити, щоб це зниження все-таки відбулось?" - додав парламентар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з тарифами на поставку тепла в регіонах України. Відео з наради було опубліковано на сторінці Офісу президента в Facebook.

Як писало РБК-Україна, 1 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення і реалізації програми енергоефективності в житловому фонді.

Підкреслимо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%.

У Раді назвали терміни прийняття трудового законодавства У Раді заявили, що поставлять крапку у земельній реформі на цій сесії
Новини України Минэнерготарифи на жкгВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся