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Рада заслушает Скалецкую по ситуации с коронавирусом в пятницу

Новости » Политика     17.02.2020 - 12:06
Рада заслушает Скалецкую по ситуации с коронавирусом в пятницу
Фото: Зоряна Скалецкая (Виталий Носач/РБК-Украина)

Гончарук также выступит перед нардепами 21 февраля

На часе вопросов к правительству Верховная рада заслушает отчет премьер-министра Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

На выступление Гончарука будет отведено 20 минут.

"Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут выступление премьер-министра, вопросы-ответы. И я знаю, что коллеги будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения с ситуацией, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, то добавить еще полчаса времени, чтобы заслушать министра Скалецкую", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

РБК-Украина сообщало также, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.

Добавим, Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщило о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, министерство не уточнило.

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