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Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая

Новости » Общество     14.02.2020 - 12:55
Кабмин выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украинцев эвакуируют из зоны распространения коронавируса

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение правительства от 5 февраля.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в решении Кабмина.

Кроме того, Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда госбюджета, а Мининфраструктуры - утвердить в течение недели перечень расходов, связанных с осуществлением эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации Министерства здравоохранения Украины, 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Как ожидается, после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Отметим, по данным Минздрава, по состоянию на утро 14 февраля в мире зарегистрировано 64 437 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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