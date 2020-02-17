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Рада заслухає Скалецьку по ситуації із коронавірусом у п'ятницю

Новини » Політика     17.02.2020 - 12:06
Рада заслухає Скалецьку по ситуації із коронавірусом у п'ятницю
Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гончарук також виступить перед нардепами 21 лютого

На годині запитань до уряду Верховна рада заслухає звіт прем’єр-міністра Олексія Гончарука та доповідь міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької щодо ситуації із коронавірусом. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

На виступ Гончарука буде відведено 20 хвилин.

"Я би пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин виступ прем’єр-міністра, запитання-відповіді. І я знаю, що колеги будуть звертатись з пропозицією заслухати міністра охорони здоров’я з ситуацією, пов’язаною з коронавірусом. Тому, якщо не буде заперечень, то додати ще півгодини часу, щоб заслухати міністра Скалецьку", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Скалецька повідомляла, що 18 лютого для евакуації українців з Китаю вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

РБК-Україна повідомляло також, що на проведення евакуації українських громадян з Уханю Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду держбюджету.

Додамо, Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за згоду евакуювати аргентинців з епіцентру поширення коронавірусу COVID-19.

У відомстві зазначили, що український уряд через посольство Аргентини в Києві повідомило про згоду прийняти громадян цієї країни на борт літака, який 18 лютого прилетить до Китаю, щоб евакуювати українців.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханю, міністерство не уточнило.

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Новини України Верховна РадаДмитро РазумковЗоряна Скалецька
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