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Украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины

Новости » В мире     17.02.2020 - 04:02
Украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя не известно

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавирус COVID-19. Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.

В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщил о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

"Министерство иностранных дел (Аргентины, - ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении.

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.

Напомним, ранее министр здравоохранения'я Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

РБК-Украина писало, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.

По словам председателя правительства Алексея Гончарука, Украина готовит 3-4 объекта для размещения украинцев, эвакуированных из Уханя.

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