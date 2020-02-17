Украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины

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Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя не известно

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать аргентинцев из эпицентра распространения коронавирус COVID-19. Об этом говорится в заявлении МИД Аргентины.

В ведомстве отметили, что украинское правительство через посольство Аргентины в Киеве сообщил о согласии принять граждан этой страны на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай, чтобы эвакуировать украинцев.

"Министерство иностранных дел (Аргентины, - ред.) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении.

Сколько именно аргентинцев заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.

Напомним, ранее министр здравоохранения'я Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

РБК-Украина писало, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.

По словам председателя правительства Алексея Гончарука, Украина готовит 3-4 объекта для размещения украинцев, эвакуированных из Уханя.