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Скалецкая рассказала, когда из Уханя эвакуируют остальных украинцев

Новости » В мире     14.02.2020 - 04:39
Скалецкая рассказала, когда из Уханя эвакуируют остальных украинцев
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Украинский самолет отправится в Китай во вторник

Украинцы, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавирус, смогут вернуться уже в следующую среду. Об этом в эфире на телеканале "1+1" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, украинский самолет отправится в Китай во вторник.

"Мы имеем уже принято решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут в Украине. В Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, которые являются здоровыми, которых проверила китайские власти", - сказала Скалецкая.

По ее словам, украинцев с Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.

Напомним, по данным ВОЗ, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.

Также РБК-Украина писало, что эвакуированных из китайского Уханя на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в учреждениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки эвакуации украинских граждан из охваченного коронавирусом Уханя. Гончарук отметил, что эвакуация граждан Украины вопрос нескольких ближайших дней.

В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом Власти Китая направили в Ухань еще почти 3 тыс. военных медиков
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