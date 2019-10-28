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Рада заслушает министра развития общин в пятницу

Новости » Политика    28.10.2019 - 12:35
Рада заслушает министра развития общин в пятницу
Фото: Алена Бабак (УНИАН)

Разумков попросил собрать вопросы министру от фракций и групп

В ходе часа вопросов к правительству народные депутаты планируют заслушать министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков попросил собрать вопросы к министру от фракций и групп.

"Во время часа вопросов к правительству у нас будет докладывать и отвечать на вопросы министр Алена Бабак. Прошу собрать вопросы от фракций и групп и предупредить министра о заседании ВРУ", - сообщил председатель Верховной рады.

По его словам, Бабак будет докладывать по вопросу реформы децентрализации и регионального развития.

"Возможно на следующей пленарной неделе, то (предлагаю - ред.) рассмотреть вопрос по министру Скалецкой", - добавил спикер.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о новом административно-территориальном устройстве Украины будет принят не раньше февраля 2020 года.

Также агентство сообщало, что парламентарии не имеют концепции нового закона об особом статусе Донбасса. С соответствующим законопроектом в Раду пока никто не обращался.

Добавим также, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту принять правительственный законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", который открывает возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин.

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