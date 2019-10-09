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Комитет рекомендует Раде упростить формирование территориальных общин

Новости » Политика    09.10.2019 - 11:40
Комитет рекомендует Раде упростить формирование территориальных общин
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Такое решение комитет принял в ходе заседания в среду

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту принять правительственный законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", который открывает возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документ рекомендуется принять за основу и в целом в первом чтении.

Отметим, изначально подкомитет рекомендовал одобрить этот законопроект за основу. Но уже в ходе заседания комитета было озвучено предложение рекомендовать его к принятию за основу и в целом. Данное предложение поддержал 21 член комитета, один воздержался.

Проектом планируется дополнить перечень условий добровольного объединения общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной республики Крым, области. Также предлагается, чтобы перспективные планы формирования территорий общин АР Крым, областей утверждались Кабинетом министров по представлению Совета министров Крыма, соответствующей ОГА.

В пояснительной записке объясняется, что сейчас областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей.

Напомним, в парламенте появился текст данного правительственного законопроекта. При этом данный проект Кабмин внес в Раду 30 сентября, однако текст документа сначала отсутствовал на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 сентября правительство одобрило законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин.

Стоит также добавить, в парламентской партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

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