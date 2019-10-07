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Пакет по децентрализации будет принят не раньше февраля, - Корниенко

Новости » Политика    07.10.2019 - 10:17
Пакет по децентрализации будет принят не раньше февраля, - Корниенко
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По его словам, это обусловлено потребностью внесения изменений в Конституцию

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект нового административно-территориального устройства Украины будет принят не раньше февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Корниенко, закон не может быть принят пока не будут внесены изменения в Конституцию Украины.

"Там будет некоторая стадийность. Она вызвана процессом внесения изменений в Конституцию. Мы не можем их принять ранее февраля. До внесения изменений в Основной закон юридически мы не можем подавать в Раду законопроекты, в которых прописано другое административно-территориальное устройство, префекты. Но коммуникационно мы будем работать", - сказал он.

Также Корниенко отметил, что согласно дорожной карте по децентрализации, до конца ноября парламентарии планируют выйти на проект нового административно-территориального устройства и начать обсуждать его с обществом.

Напомним, ранее сообщалось, что новое админтеррустройство Украины планируют распространять на Крым и Донбасс.

Также РБК-Украина сообщало, что парламентарии не имеют концепции нового закона об особом статусе Донбасса. С соответствующим законопроектом в Раду пока никто не обращался.

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