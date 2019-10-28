Рада заслухає міністра розвитку громад у п'ятницю

Фото: Альона Бабак (УНІАН)

Разумков попросив зібрати питання до міністра від фракцій і груп

На годині запитань до уряду народні депутати планують заслухати міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков попросив зібрати питання до міністра від фракцій і груп.

"Під час години запитань до уряду у нас буде доповідати та відповідати на питання міністр Альона Бабак. Прошу зібрати питання від фракцій і груп і попередити міністра про засідання ВРУ", - повідомив голова Верховної ради.

За його словами, Бабак буде доповідати з питання реформи децентралізації та регіонального розвитку.

"Можливо наступного пленарного тижня, то (пропоную - ред.) розглянути питання щодо міністра Скалецької", - додав спікер.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про новий адміністративно-територіальний устрій України буде прийнятий не раніше лютого 2020 року.

Також агентство повідомляло, що парламентарії не мають концепції нового закону про особливий статус Донбасу. З відповідним законопроектом в Раду поки ніхто не звертався.

Додамо також, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти урядовий законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад.