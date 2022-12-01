Рада призвала признать Россию страной-спонсором терроризма и устранить с ООН
Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.
Нардепы приняли обращение к парламентам и правительствам иностранных стран с призывом:
- Устранить Россию из ООН;
- Поддержать коренную реформу организации и, в частности, ее Совета Безопасности, которая касалась бы, в том числе, прав вето постоянных членов Совбеза;
- Признать РФ страной-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма;
- Признать политический режим РФ террористическим;
- Ввести ограничительные меры против членов всех российских политических партий, ответственных за агрессию против Украины;
- Активизировать и конкретизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений, а также создать спецтрибунал по привлечению высших должностных лиц РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Кроме того, Верховная Рада призвала мир признать и осудить энергетический терроризм РФ в Украине.
В документе нардепы призвали ускорить предоставление современных систем ПВО и ПРО, необходимых для защиты Украины, ускорить поставки высоковольтного оборудования для срочного возобновления бесперебойного питания критической инфраструктуры, а также усилить санкции против страны-агрессора.
Отдельно в заявлении призывают международное сообщество признать преступные действия против Украины геноцидом украинского народа.
Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала правящий в России террористическим режим.
Напомним, Европарламент уже одобрил резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.
Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом и призвала создать спецтрибунал для наказания россиян.
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