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Рада призвала признать Россию страной-спонсором терроризма и устранить с ООН

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Четверг 01 декабря 2022 16:56
Рада призвала признать Россию страной-спонсором терроризма и устранить с ООН Фото: Рада призвала признать Россию страной-спонсором терроризма и устранить с ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Нардепы приняли обращение к парламентам и правительствам иностранных стран с призывом:

  • Устранить Россию из ООН;
  • Поддержать коренную реформу организации и, в частности, ее Совета Безопасности, которая касалась бы, в том числе, прав вето постоянных членов Совбеза;
  • Признать РФ страной-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма;
  • Признать политический режим РФ террористическим;
  • Ввести ограничительные меры против членов всех российских политических партий, ответственных за агрессию против Украины;
  • Активизировать и конкретизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений, а также создать спецтрибунал по привлечению высших должностных лиц РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Кроме того, Верховная Рада призвала мир признать и осудить энергетический терроризм РФ в Украине.

В документе нардепы призвали ускорить предоставление современных систем ПВО и ПРО, необходимых для защиты Украины, ускорить поставки высоковольтного оборудования для срочного возобновления бесперебойного питания критической инфраструктуры, а также усилить санкции против страны-агрессора.

Отдельно в заявлении призывают международное сообщество признать преступные действия против Украины геноцидом украинского народа.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала правящий в России террористическим режим.

Напомним, Европарламент уже одобрил резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом и призвала создать спецтрибунал для наказания россиян.

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