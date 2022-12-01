Фото: Рада призвала признать Россию страной-спонсором терроризма и устранить с ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.