Рада забрала мандат у нардепа від екс-ОПЗЖ Плачкової

Зазначимо, що Плачкова сама вирішила скласти депутатські повноваження.

Ситуація з ОПЗЖ

У червні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Проте у нардепів від цієї фракції у Раді залишилися своїх повноважень.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна у лютому зазначав, що немає підстав для ухвалення рішення про припинення повноважень всіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.

Більше про те, що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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