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Рада забрала мандат у нардепа от экс-ОПЗЖ Плачковой

Фото: Татьяна Плачкова (facebook.com/tetianaplachkova)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от бывшей партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Отметим, что Плачкова сама решила сложить депутатские полномочия.

Ситуация с ОПЗЖ

В июне 2022 Восьмой апелляционный административный суд города Львова наложил запрет на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Однако у нардепов от этой фракции у Рады остались свои полномочия.

Член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в феврале отмечал, что нет оснований для принятия решения о прекращении полномочий всех депутатов от бывшей фракции ОПЗЖ.

Больше о том, что происходит в ОПЗЖ после запрета партии, читайте в материале РБК-Украина.

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