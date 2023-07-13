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Нардеп Плачкова від колишньої фракції ОПЗЖ вирішила скласти мандат

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Україна, Четвер 13 липня 2023 10:22
Нардеп Плачкова від колишньої фракції ОПЗЖ вирішила скласти мандат Фото: народний депутат Тетяна Плачкова (facebook.com/tetianaplachkova)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції ОПЗЖ, вирішила скласти мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Гончаренка.

"Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - розповів він.

Ситуація з ОПЗЖ

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. При цьому колишні нардепи від цієї фракції у Раді залишилися за своїх повноважень.

Як розповідав депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна в лютому, в "Слузі народу" вважають, що немає підстав для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень всіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.

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