Нардеп Плачкова від колишньої фракції ОПЗЖ вирішила скласти мандат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Гончаренка.

"Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - розповів він.

Ситуація з ОПЗЖ

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. При цьому колишні нардепи від цієї фракції у Раді залишилися за своїх повноважень.

Як розповідав депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна в лютому, в "Слузі народу" вважають, що немає підстав для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень всіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.