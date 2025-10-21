Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колісник, яка писала про "валити з країни"

За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.

Як зазначається на сайті парламенту, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня. 2 червня, комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому.

Справа Колісник

У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними слідства, вона не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобіль.

Загальна вартість невідображеного майна, за оцінками детективів, перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Водночас депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності.

У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила кримінальне провадження проти Колісник за звинуваченням у недостовірному декларуванні.