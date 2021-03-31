Нардеп оскандалилась перепиской в Раде, что "нужно сваливать из этой страны": теперь оправдывается

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник во время вчерашнего заседания в Верховной Раде в сессионном зале написала в своем телефоне в переписке, что "нужно сваливать из этой страны".

Политика "поймали" за перепиской, когда в парламенте 30 марта выступал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, который, среди прочего, проинформировал о наращивании Россией своих войск возле украинских границ, а также рассказал подробности гибели украинских военных на Донбассе 26 марта в результате вражеского обстрела вблизи поселка Шумы.

На кадрах видно, как Колесник в переписке с абонентом по имени Стас в чате сообщила, что слушает выступление главы Генштаба.

"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", - написала она.

После этого на экране смартфона появилось такое сообщение от Стаса: "Сделали. Возле кабинета пахнет тобой".

Нардеп Анну Колесник поймали за странной перепиской в Верховной Раде (фото: bykvu.com)

После этого Колесник решила оправдаться за данные слова, и уточнила, что на самом деле речь шла только о планах отправиться за границу во время отпуска на майских праздников.

"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь", - написала депутат в своем Facebook, но после удалила пост.

Фото: скрин поста с Facebook-страницы Анны Колесник

Впрочем, вскоре политик снова решила объясниться, и вместо уже удаленного сообщения опубликовала в Facebook новое. Также нардеп возмущается, что ситуация вызвала резонанс. Как убеждена Колесник, "у нас есть много действительно серьезных вызовов и задач, которым следует уделять наши усилия и внимание".

"1. Сообщение о докладе главнокомандующего ВСУ и о якобы "выезде" из страны не связаны между собой. Они отправлены в разное время и касаются совершенно разных тем и контекстов.

2. Я пишу не об эмиграции, а об отдыхе на майские праздники. Да, я собираюсь отдохнуть, когда буду перерыв от работы. Ничего общего с "выездом" из страны навсегда. Мое сообщение трактовали неверно. А вложились в раскрутку этой псевдосенсации те, у кого уже давно все подготовлено именно для "заграничного патриотизма" - оффшоры там, дети учатся там, сообщники уже скрываются там.

3. Я патриот своей страны и, конечно же, не собираюсь ее покидать! Мы пришли в парламент работать и менять страну к лучшему - этим занималась и собираюсь в дальнейшем заниматься в Верховной Раде", - говорится в публикации.

Фото: скрин поста с Facebook-страницы Анны Колесник