Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колесник, которая писала о "валить из страны"

Фото: нардеп Анна Колесник (facebook com zekharkiv2019)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 21 октября, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Как отмечается на сайте парламента, Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая. 2 июня, комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной раде принять его в целом.

Дело Колесник

В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным следствия, она не указала в декларации за 2020 год информацию об аренде двух квартир в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.

Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. В то же время депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В июне того же года Апелляционная палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство против Колесник по обвинению в недостоверном декларировании.

 

Оскандалилась перепиской в Раде

Напомним, еще в 2021 году Анна Колесник "прославилась", засветив свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны".

Тогда 30 марта в парламенте выступал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак - который, в частности, доложил о наращивании российских войск у границ и рассказал детали гибели украинских бойцов 26 марта во время обстрела возле поселка Шумы - на кадрах зафиксировано, как нардеп вела переписку в телефоне.

В чате с абонентом по имени Стас она сообщила, что слушает выступление начальника Генштаба: "Мы слушаем Хомчака. Нужно валить из этой страны", - написала она.

Позже Колесник начала оправдываться, заявив, что имела в виду отдых на майские праздники.

