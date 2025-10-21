Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колесник, которая писала о "валить из страны"

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Как отмечается на сайте парламента, Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая. 2 июня, комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной раде принять его в целом.

Дело Колесник

В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным следствия, она не указала в декларации за 2020 год информацию об аренде двух квартир в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.

Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. В то же время депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В июне того же года Апелляционная палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство против Колесник по обвинению в недостоверном декларировании.