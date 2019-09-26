Опубликован закон о введении единого счета для уплаты налогов

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Закон вступит в силу с 1 января 2021 года

Законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) был опубликован в издании "Голос Украины". Так, заключительные положения гласят, что закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

В частности, Кабинету министров Украины до 1 января 2021-го поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом.

Документ был разработан для дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и представления налогоплательщиками в контролирующие органы отчетности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал данный проект закона 23 сентября.

Верховная рада приняла данный законопроект об объединении отчетности по НДФЛ и ЕСВ в первом чтении 11 сентября, а во втором чтении - 19 сентября.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов подчеркивали, что через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату. Но его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с топлива и спирта. В Минфине подчеркнули, что для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования.