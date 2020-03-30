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В Раде объяснили провал кадровых голосований на внеочередном заседании

Новости » Политика     30.03.2020 - 15:14
В Раде объяснили провал кадровых голосований на внеочередном заседании
Фото: Василий Мокан (facebook.com MokanV)

Парламент провалил голосования за назначения новых министров финансов и здравоохранения

Провал кадровых голосований на внеочередном заседании парламента в Верховной раде связывают с тем, что активизацией определенных парламентских групп влияния. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Также провал голосования, по словам представителя правительства в Раде, свидетельствует о демократичности парламента.

"По поводу голосования, это свидетельствует о том, что парламент голосует демократично, и каждый принимает решения так, как считает нужным. Но могу сказать, что по кадровым голосованиям просто активизировались определенные внутренне парламентские группы влияния, которые не заинтересованы в других голосованиях в парламенте", - заявил Мокан.

Напомним, 30 марта Верховная рада на внеочередном заседании провалила голосования за назначение Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. В обоих случаях парламенту не хватило голосов. Также Рада сняла рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли.

Ранее РБК-Украина писало, что в воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского.

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