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Рада во вторник рассмотрит закон об усыновителях и изменения в УК

Новости » Политика    15.01.2019 - 10:59
Рада во вторник рассмотрит закон об усыновителях и изменения в УК
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, эти законопроекты поддержаны всеми фракциями парламента

Во вторник Верховная рада рассмотрит социальный законопроект об отпусках для усыновителей детей, а также изменения в Уголовный кодекс. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, эти законопроекты поддержаны всеми фракциями парламента.

"Предлагается, чтобы мы сегодня рассмотрели законопроекты, которые касаются социального аспекта. Первый закон, который предлагается, -" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - заявил глава Рады.

Кроме того, во вторник депутаты должны рассмотреть изменения в Уголовный кодекс.

"Также предлагается сегодня рассмотреть проекты закона о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против собственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об осуществлении хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей", - добавил он.

Напомним, Парубий заявил, что парламент может в среду, 16 января, разблокировать подписание закона о продлении моратория на продажу земли.

РБК-Украина также писало, что в четверг нардепы могут рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины.

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Новости Украины Андрей ПарубийУголовный кодексВерховная Радаусыновление
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