Рада может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в четверг

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет рассмотрит новый закон о переходе в среду

В четверг парламент может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что ранее зарегистрированный законопроект №4128 не учитывает все процедурные юридические нюансы.

"У нас есть зарегистрированный проект закона №4128, но, к сожалению, он не учитывает всех процедурных юридических нюансов. Поэтому я обратился с просьбой к комитету, чтобы был разработан новый доработанный законопроект, согласно рекомендациям ЕСПЧ. Это проект закона об изменении общинами подчиненности", - сообщил Парубий.

По его словам, комитет рассмотрит соответствующий законопроект в среду.

"Новая редакция законопроекта поможет в полной мере реализовать права верующих. Я надеюсь, что комитет в среду сможет рассмотреть принятое решение. Если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии для принятия решения. Считаю, что это будет одним из важнейших законов недели", - добавил спикер ВР.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявлял, что после получения томоса об автокефалии ПЦУ в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и объединения с ПЦУ.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады подчеркивал, что законопроект о переходе приходов в ПЦУ нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.

Добавим, 6 января Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.