Рада может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в четверг

Комитет рассмотрит новый закон о переходе в среду
В четверг парламент может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.
Он подчеркнул, что ранее зарегистрированный законопроект №4128 не учитывает все процедурные юридические нюансы.
"У нас есть зарегистрированный проект закона №4128, но, к сожалению, он не учитывает всех процедурных юридических нюансов. Поэтому я обратился с просьбой к комитету, чтобы был разработан новый доработанный законопроект, согласно рекомендациям ЕСПЧ. Это проект закона об изменении общинами подчиненности", - сообщил Парубий.
По его словам, комитет рассмотрит соответствующий законопроект в среду.
"Новая редакция законопроекта поможет в полной мере реализовать права верующих. Я надеюсь, что комитет в среду сможет рассмотреть принятое решение. Если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии для принятия решения. Считаю, что это будет одним из важнейших законов недели", - добавил спикер ВР.
Напомним, ранее глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявлял, что после получения томоса об автокефалии ПЦУ в Верховной раде могут зарегистрировать новый законопроект о переходе церковных общин и объединения с ПЦУ.
Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады подчеркивал, что законопроект о переходе приходов в ПЦУ нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.
Добавим, 6 января Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.