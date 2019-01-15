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Рада у вівторок розгляне закон про усиновлювачів та зміни до КК

Новини » Політика    15.01.2019 - 10:59
Рада у вівторок розгляне закон про усиновлювачів та зміни до КК
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, ці законопроекти підтримані усіма фракціями парламенту

У вівторок Верховна рада розгляне соціальний законопроект про відпустки для усиновлювачів дітей, а також зміни до Кримінального кодексу. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, ці законопроекти підтримані усіма фракціями парламенту.

"Пропонується, щоб ми сьогодні розглянули законопроекти, які стосуються соціального аспекту. Перший закон, який пропонується, - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дітей-сиріт і дитини, позбавленої батьківського піклування", - заявив очільник Ради.

Окрім того, у вівторок депутати мають розглянути зміни до Кримінального кодексу.

"Також пропонується сьогодні розглянути проекти закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту і проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо провадження господарської діяльності щодо посередництва у працевлаштуванні за кордоном", - додав він.

Нагадаємо, Парубій заявив, що парламент може в середу, 16 січня, розблокувати підписання закону про продовження мораторію на продаж землі.

РБК-Україна також писало, що у четвер нардепи можуть розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у Православну церкву України.

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