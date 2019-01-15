ВР может разблокировать подписание закона о моратории на продажу земли в среду

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

ВР не может рассмотреть постановление об отмене моратория без решения профильного комитета

Парламент может в среду, 16 января, разблокировать подписание закона о продлении моратория на продажу земли. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что Рада не может рассмотреть соответствующее постановление об отмене закона, пока профильный комитет не примет решение по нему.

"У нас есть постановление об отклонении (закона о продлении моратория, - ред.). Мы не можем поставить его на повестку дня, пока нет решения комитета. Но я надеюсь, что до завтра решение комитета будет. Если комитет планово примет решение в среду, то в четверг мы найдем тех необходимых 15-20 минут. Хотя было бы эффективнее рассмотреть в среду, как мы обычно делаем, когда рассматриваем подобные постановления. На этой неделе мы обязательно рассмотрим, и надеюсь это будет завтра", - сообщил спикер ВР.

По его словам, в среду депутаты также рассмотрят ратификации международных соглашений.

"На среду традиционно предлагается рассмотреть ратификации, но также мы имеем один масштабный закон. В нем более 500 правок. Это законопроект о социальных услугах №4607. Я буду рекомендовать, чтобы мы начали это рассмотрение в среду и могли 500 поправок рассмотреть в течение среды", - добавил глава парламента.

Напомним, в конце декабря в Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория на продажу земли до 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 декабря парламент поддержал законопроект №9355-5 в целом, за документ проголосовал 231 парламентарий. Таким образом, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

Добавим, Парубий подчеркивал, что 2019 год будет заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.