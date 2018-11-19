Рада может во вторник рассмотреть снятие неприкосновенности с Березкина

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

ВР может рассмотреть вопрос в течение 5 дней после решения профильного комитета

Верховная рада может во вторник рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента отметил, что Березкин дал все объяснения.

"В эти дни, а возможно и завтра (во вторник, 20 ноября, - ред.) в зале может появиться вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата Березкина. Вы знаете, что ГПУ было внесено представление, которое было безотлагательно передано в регламентный комитет. Народный депутат дал все объяснения", - сообщил Парубий.

По его словам, Рада должна рассмотреть вопрос в течение 5 дней после решения комитета.

"То есть, если будет решение регламентного комитета, завтра к рассмотрению может добавиться и вопрос неприкосновенности", - сообщил глава парламента.

Напомним, в понедельник, 19 ноября, профильный комитет ВР рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Березкина. На заседание комитета приглашен генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор подал в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина. Представление же инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.

Агентство также сообщало, что Холодницкий подписал представление о снятии неприкосновенности со Станислава Березкина.