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Рада може у вівторок розглянути зняття недоторканості з Березкіна

Новини » Політика    19.11.2018 - 13:57
Рада може у вівторок розглянути зняття недоторканості з Березкіна
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

ВР має розглянути питання протягом 5 днів після рішення профільного комітету

Верховна рада може у вівторок розглянути подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту зазначив, що Березкін дав усі пояснення.

"У ці дні, а можливо і завтра (у вівторок, 20 листопада, - ред.) у залі може з’явитись питання щодо зняття недоторканності з народного депутата Березкіна.  Ви знаєте, що ГПУ було внесено подання, яке було невідкладно передано до регламентному комітету. Народний депутат дав усі пояснення", - повідомив Парубій.

За його словами, Рада має розглянути питання протягом 5 днів після рішення комітету.  

"Тобто, якщо буде рішення регламентного комітету, завтра до розгляду може додатись і питання недоторканості", - поінформував голова парламенту.

Нагадаємо, у понеділок, 19 листопада, профільний комітет ВР розгляне подання Генеральної прокуратури України про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Березкіна. На засідання комітету запрошений генеральний прокурор Юрій Луценко.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор подав до Ради подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Березкіна. Подання ж ініційоване керівником САП Назаром Холодницьким.

Агентство також повідомляло, що Холодницький підписав подання про зняття недоторканості зі Станіслава Березкіна.

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