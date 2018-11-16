Комитет Рады рассмотрит представление на нардепа Березкина 19 ноября

Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

На заседание комитета приглашен генпрокурор Юрий Луценко

В понедельник, 19 ноября, профильный комитет парламента рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Подчеркивается, что на заседание комитета приглашен генеральный прокурор Юрий Луценко.

"19 ноября 2018 года состоится открытое заседание комитета, на котором планируется рассмотреть представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и на избрание меры пресечения в отношении народного депутата Станислава Березкина", - говорится в сообщении.

Указано, что заседание состоится в понедельник в 14:00.

Напомним, Луценко подал в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина.

Представление инициировано руководителем САП Назаром Холодницким.

Как писало РБК-Украина ранее, Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина.