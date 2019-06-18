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Рада во вторник рассмотрела более 10% правок в избирательный кодекс

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 18:22
Рада во вторник рассмотрела более 10% правок в избирательный кодекс
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего ко второму чтению в документ подали 4568 правок

Верховная рада Украины во вторник, 18 июня, рассмотрела более 10% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы рассмотрели 466 правок, а всего их в документе 4568.

"Продолжим рассмотрение с правки 467", - подчеркнул глава парламента.

Кроме того, перед закрытием вечернего пленарного заседания Рады первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила о выходе депутата ВР Дмитрия Лубинця из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

После этого глава Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента.

Напомним, парламент 6 июня рассмотрел менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. В частности, нардепы рассмотрели 134 правки.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. Докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в ВР Александр Черненко объяснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Стоит отметить, глава парламента Андрей Парубий призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

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