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В избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госорганов во время выборов

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 16:12
В избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госорганов во время выборов
Фото: Александр Черненко (facebook.com profichok)

Отмена предлагается для того, чтобы не тормозить избирательный процесс

Комитет по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. Об этом заявил докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в Верховной раде Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о работе Нацполиции и Государственного реестра избирателей.

"Поправка рабочей группы, которая предлагает дополнить статьей об организации работы различных государственных служб: казначейства, Нацполиции, Государственного реестра избирателей и других в выходные дни во время выборов", - заявил Черненко.

Депутат пояснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

"Эта поправка предлагает, чтобы все эти государственные органы во время избирательного процесса в выходные работали и избирательный процесс не тормозился", - добавил он.

Впрочем, поправку №194 поддержали только 29 народных депутатов.

Напомним, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий призывает ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

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