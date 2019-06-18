Рада у вівторок розглянула понад 10% правок до виборчого кодексу

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього до другого читання до документу подали 4568 правок

Верховна рада України у вівторок, 18 червня, розглянула понад 10% правок до другого читання нового виборчого кодексу. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи розглянули 466 правок, а всього їх у документі 4568.

"Продовжимо розгляд з правки 467", - підкреслив глава парламенту.

Крім того, перед закриттям вечірнього пленарного засідання Ради перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід депутата ВР Дмитра Лубінця зі складу фракції "Блок Петра Порошенка".

Після цього глава Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту.

Нагадаємо, парламент 6 червня розглянув менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу. Зокрема, нардепи розглянули 134 правки.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов'язати державні органи працювати на виборах без вихідних. Доповідач з розгляду нового виборчого кодексу в ВР Олександр Черненко пояснив, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

Варто відзначити, глава парламенту Андрій Парубій закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.