Рада впервые провалила закон

Верховная Рада Украины 9 созыва впервые провалила голосование за закон. Об этом объявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №1075 "О внесении изменений в закон" О правопреемстве Украины "об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины".

"Законопроект отклонен", - отметил замглавы парламента.

В частности, документ поддержали лишь 214 парламентариев при 226 минимально необходимых. Провальное голосование нардепы поздравили аплодисментами.

До этого новый парламаент принимал все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Так, этим законопроектом предлагалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственную границу Украины, международные обязательства), а также организационно распорядительных и индивидуальных актов.

Кроме того, предполагалось ввести временное действие отдельных актов советского периода до 30 сентября 2020 года Жилищного кодекса УССР и Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также к принятию законов Украины, регулирующих соответствующие отношения, отдельных законов, принятых во времена УССР, в частности: "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве", "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", "О защите прав потреби Ачив", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "О свободе совести и религиозных организациях "," О внешнеэкономической деятельности", "Об охране окружающей природной среды", "Об индексации денежных доходов населения").

Подчеркнем, в сессионном зале возникла дискуссия о том, что принятие документа приведет к отмене Трудового кодекса. Парламентарии настаивали на том, что этот закон нельзя принимать до принятия нового Трудового кодекса.

Напомним, 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1056 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает ВР лишить народного депутата Ирину Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях.