Рада вперше провалила закон

Верховна Рада України 9 скликання вперше провалила голосування за закон. Про це оголосив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Мова йде про законопроект №1075 "Про внесення змін у закон" Про правонаступництво України "про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України".

"Законопроект відхилений", - зазначив заступник голови парламенту.

Зокрема, документ підтримали лише 214 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних. Провальне голосування нардепи привітали оплесками.

До цього новий парламаент приймав усі рішення, які ставилися на голосування. Менше 226 голосів у парламенті було лише під час рейтингового голосування за кандидатів на віце-спікера.

Так, цим законопроектом пропонувалося скасувати дію на території України законодавства СРСР та УРСР, крім тих актів, що пов'язані із здобуттям Україною незалежності та іншими важливими питаннями (адміністративно-територіальний устрій, державний кордон України, міжнародні зобов'язання), а також організаційно-розпорядчих та індивідуальних актів.

Крім того, передбачалося запровадити тимчасову дію окремих актів радянського періоду до 30 вересня 2020 року Житлового кодексу УРСР та Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до прийняття законів України, що регулюють відповідні відносини, окремих Законів, прийнятих за часів УРСР, зокрема: "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про захист прав споживачів", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про індексацію грошових доходів населення").

Підкреслимо, у сесійній залі виникла дискусія щодо того, що прийняття документу призведе до скасування Трудового кодексу. Парламентарі наполягали на тому, що цей закон не можна приймати до ухвалення нового Трудового кодексу.

Нагадаємо, 12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1056 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про захист права власності", який спрямований на боротьбу з рейдерством.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту пропонує ВР позбавити народного депутата Ірину Геращенко можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях.