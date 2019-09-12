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Комитет рекомендовал Раде запретить Геращенко посещать 5 заседаний

Новости » Политика    12.09.2019 - 15:56
Комитет рекомендовал Раде запретить Геращенко посещать 5 заседаний
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Геращенко хотят лишить возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента

Комитет Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает ВР лишил народного депутата Ирину Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что Геращенко предлагают лишить возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента. Окончательное решение будет принимать парламент во время пленарного заседания. Сама Геращенко участия в заседании не принимала.

Соответствующее обращение поступило в комитет из-за выражения Ирины Геращенко "Зеленые человечки" по отношению к фракции "Слуга народа". Так, после утреннего заседания Рады депутаты созвали отдельное заседание комитета, на котором рассмотрели вопросы высказывания Геращенко в Верховной раде.

"Рекомендовать Верховной Раде принять решение о лишении народного депутата Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента", - заявил Кальченко.

Так, за решение проголосовало большинство членов комитета.

Напомним, в перерыве между пленарными заседаниями в четверг состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят кнопкодавство их нардепов.

В среду, 11 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук попалась на кнопкодавстве.

Ранее на кнопкодавстве был уличен представитель "Слуги народа" Сергей Литвиненко.

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