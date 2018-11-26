Рада може внести корективи в указ про введення воєнного стану, - нардеп

Фото: Андрій Тетерук (УНІАН)

За словами Тетерука, голосування за закон може відбутися сьогодні

Верховна рада України може внести корективи в указ про введення воєнного стану у країні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член комітету з нацбезпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук.

Він зазначив, що голосування може відбутися уже сьогодні.

Парламентар зазначив, що президенту необов’язково вносити в парламент інший законопроект.

"Верховна рада може внести корективи, якщо дійде згоди, і проголосувати сьогодні. Наразі продовжуються консультації голів фракцій", - повідомив Тетерук.

Він зазначив, що фракції "Батьківщина" та Радикальна партія Олега Ляшка та депутатська група "Відродження" висувають свої вимоги до умов введення воєнного стану.

Нагадаємо, раніше глава держави Петро Порошенко у зверненні до українського народу заявив, що пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалося раніше. Також він зазначив, що незабаром внесе до парламенту проект постанови про дату виборів президента, які повинні відбутися уже навесні 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент запропонував в Україні ввести воєнний стан з 9:00 28 листопада 2018 року. За словами глави держави, поки не планується проведення повної або часткової мобілізації.

Додамо також, Порошенко запевнив, що обмеження прав громадян не буде.