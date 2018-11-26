Военное положение не предусматривает мобилизацию и ограничение прав граждан, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Мобилизация возможна, если РФ прибегнет к дальнейшей эскалации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения пока не предусматривает мобилизацию и ограничение прав граждан. Об этом говорится в его комментарии относительно введения военного положения, сообщает пресс-служба Порошенко.

По словам Порошенко, указ о введении военного положения не содержит никаких пунктов, которые бы ограничивали права или свободы украинцев.

"Отмечу, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и т. п...Не планирую пока что прибегать к полной или частичной мобилизации - эта возможность остается открытой только если Россия все-таки прибегнет к дальнейшей эскалации", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко предлагает ввести военное положение в Украине с 09:00 28 ноября 2018 года. Вместе с тем, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, военное положение предлагалось ввести с 14:00 26 ноября.

Кроме того, изначально предлагалось ввести военное положение сроком на 60 дней, в свою очередь Порошенко решил сократить этот срок до 30 дней.

Отметим, сегодня Верховная рада должна рассмотреть вопрос введения военного положения в Украине.