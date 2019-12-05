Рада внесла изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Верховная рада в повторном втором чтении одобрила законопроект №0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству". За документ проголосовали 362 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

Также предусматривается совершенствование процедуры государственной регистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;

захват имущества сельхозпредприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);

остановку деятельности сельхозпредприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности, поглощения предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей).

Напомним, Рада 8 созыва в конце декабря отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. Так, в ходе рассмотрения возник конфликт. Так, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал с голоса ряд поправок ко второму чтению, что вызвало возмущение у комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, который назначен главным при работе над этим законом.

Аграрный комитет настаивал на том, чтобы нардепы голосовали закон именно в его редакции ко второму чтению без учета каких-либо правок Иванчука, а глава экономического комитета вместе с министром юстиции Павлом Петренко настаивали, чтобы ряд норм, которые озвучил Иванчук, все-таки были учтены в этом документе.

Как писало РБК-Украина, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.