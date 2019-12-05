Рада внесла изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

За такое решение проголосовали 235 депутатов ВР
Верховная рада в повторном втором чтении одобрила законопроект №0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству". За документ проголосовали 362 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.
Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.
Также предусматривается совершенствование процедуры государственной регистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:
Напомним, Рада 8 созыва в конце декабря отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. Так, в ходе рассмотрения возник конфликт. Так, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал с голоса ряд поправок ко второму чтению, что вызвало возмущение у комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, который назначен главным при работе над этим законом.
Аграрный комитет настаивал на том, чтобы нардепы голосовали закон именно в его редакции ко второму чтению без учета каких-либо правок Иванчука, а глава экономического комитета вместе с министром юстиции Павлом Петренко настаивали, чтобы ряд норм, которые озвучил Иванчук, все-таки были учтены в этом документе.
Как писало РБК-Украина, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.