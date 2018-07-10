Рада планирует внести изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Законопроект поддержали за основу

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 232 нардепа.

Так, предлагается установить, что владелец недвижимого имущества может установить требование нотариального удостоверения договора, предметом которого является недвижимое имущество или его часть, а также отменить такое требование (кроме случаев, когда в соответствии с требованиями закона такая сделка подлежит нотариальному удостоверению). При этом такое требование об обязательности нотариального удостоверения договора подлежит госрегистрации в качестве обременения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и может быть отменено по заявлению владельца недвижимого имущества.

В проекте планируется предоставить государственным кадастровым регистраторам доступ в онлайн-режиме к сведениям, содержащимся в Госреестре прав на недвижимое имущество, а госрегистраторам прав - онлайн-доступ ко всем сведениям, содержащимся в земельном госкадастре.

Предусматривается отменить необходимость получения собственниками и пользователями земучастков бумажных выписок об этих участках из Государственного земельного кадастра. При этом госрегистраторов предлагается обязать при совершении регистрационных действий самостоятельно формировать выписки о земучастке из Государственного земельного кадастра в электронной форме, которые должны быть сохранены в электронном виде.

Определяется, что госрегистратор прав обязан оставлять без рассмотрения заявление о регистрации права на недвижимое имущество, если кадастровый номер участка отсутствует в Государственном земельном кадастре.

Кроме того, в проекте предусматривается, что продолжение действия договора аренды земучастка на такой же срок и на тех же условиях осуществляется автоматически, если договор аренды земли имеет условие относительно его автоматического обновления, и арендованный участок не относится к землям государственной или коммунальной собственности - информация об автоматическом обновлении сделок обязательно вносится в Государственный земельный кадастр.

Документом планируется обязать Кабинет министров обеспечить организацию и финансирование внесения в земельный госкадастр информации обо всех земельных участках, которые сформированы до 1 января 2013 года, с присвоением всем участкам кадастровых номеров и указанием наличия или отсутствия координат поворотных точек границ участков для дальнейшего их определения при переоформлении прав.

Также законопроектом предлагается повысить административную ответственность за совершение госрегистраторами прав нарушений требований законодательства при совершении регистрационных действий.

Заключительными положениями законопроекта предлагается поручить правительству:

обеспечить финансирование и внесение до 1 января 2019 года в Государственный земельный кадастр всех сведений, установленных законом "О Государственном земельном кадастре" обо всех сформированных участках независимо от даты возникновения права собственности (пользования) на них;

обеспечить внесение за госсредства в Государственный земельный кадастр сведений обо всех земучастках независимо от формы собственности, сведения о которых сегодня в кадастре отсутствуют.

Напомним, парламент усовершенствовал механизм использования массивов сельскохозяйственных земель. Ожидается, что принятие соответствующего законопроекта будет способствовать предотвращению рейдерства.