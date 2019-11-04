Комитет ВР рассмотрит изменения в Земельный кодекс для борьбы с рейдерством в среду

Фото: заседание аграрного комитета (facebook.com Олег Мейдич)

Рада 8 созыва отправила соответствующий законопроект на повторное второе чтение

Комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрит законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс для борьбы с рейдерством на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, заседание комитета должно состояться в среду, 6 ноября.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству (р.№0858, второе чтение)", - указано в сообщении.

Напомним, в начале этого года комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде 8 созыва принять во втором повторном чтении законопроект №8121 об изменениях в Земельный кодекс по противодействию рейдерству.

Отмечалось, что принятие данного проекта позволит на законодательном уровне создать действенные предохранители для противодействия противоправному поглощению и захвату имущества и земель сельскохозяйственных предприятий, обеспечить публичное и прозрачное использование земель государственной и коммунальной собственности путем введения их продажи на электронных земельных торгах.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце прошлого года Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", это предложение поддержали 235 нардепов.

Так, в июле 2018-го парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.