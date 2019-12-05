Рада внесла зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Верховна рада в повторному другому читанні схвалила законопроект №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". За документ проголосували 362 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

Також передбачається вдосконалення процедури державної реєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, які унеможливлюють:

неправомірне заволодіння землями, в тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами;

захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);

зупинки діяльності сільгосппідприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності, поглинання підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток).

Нагадаємо, Рада 8 скликання у кінці грудня відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству. Так, у ході розгляду виник конфлікт. Так, глава комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зачитав з голосу ряд поправок до другого читання, що викликало обурення у комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, який призначений головним при роботі над цим законом.

Аграрний комітет наполягав на тому, щоб нардепи голосували закон саме в його редакції до другого читання без урахування будь-яких правок Іванчука, а глава економічного комітету разом з міністром юстиції Павлом Петренко наполягали, щоб ряд норм, які озвучив Іванчук, все-таки були враховані в цьому документі.

Як писало РБК-Україна, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.