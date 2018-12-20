Рада отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

За такое решение проголосовали 235 депутатов ВР

Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 235 нардепов.

Отметим, в ходе рассмотрения возник конфликт. Так, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал с голоса ряд поправок ко второму чтению, что вызвало возмущение у комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, который назначен главным при работе над этим законом. Аграрный комитет настаивал на том, чтобы нардепы голосовали закон именно в его редакции ко второму чтению без учета каких-либо правок Иванчука, а глава экономического комитета вместе с министром юстиции Павлом Петренко настаивали, чтобы ряд норм, которые озвучил Иванчук, все-таки были учтены в этом документе.

В виду просьб аграрного комитета не разбалансировать закон, глава парламента Андрей Парубий поставил его на повторное второе чтение. Такое предложение парламентарии поддержали после нескольких провальных голосований.

Напомним, вчера Парубий анонсировал, что Верховная рада Украины в четверг, 20 декабря, проголосует за законопроект №8121. В ходе заседания 19 декабря нардепы рассмотрели 148 поправок из 188 к этому закону, представленных ко второму чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле парламент принял за основу закон об изменениях в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Добавим также, Рада усовершенствовала механизм использования массивов сельскохозяйственных земель. Ожидается, что принятие этого закона будет способствовать предотвращению рейдерства.