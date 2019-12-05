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Рада внесла изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин

Новости » Политика     05.12.2019 - 16:52
Рада внесла изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин
Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)

За документ проголосовали 277 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2189 "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 277 депутатов Рады.

Законом определяется, что объединение территориальных общин осуществляется согласно перспективных планов формирования территорий общин АР Крым, области. При этом предполагается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Совета министров Крыма, соответствующей областной государственной администрации.

Напомним, 12 ноября Верховная рада в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждение перспективных планов формирования территорий общин.

Кроме того, глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины продлится ориентировочно до февраля следующего года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации. Указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" президент обязал Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря этого года подать на рассмотрение предложения относительно изменений к Основному закону в части децентрализации власти.

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