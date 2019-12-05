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Рада сегодня рассмотрит закон об объединении территориальных общин

Новости » Политика     05.12.2019 - 08:46
Рада сегодня рассмотрит закон об объединении территориальных общин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также нардепы повторно рассмотрят Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о добровольном объединении территориальных общин (ОТО). Об этом говорится в повестке дня Рады.

Это законопроект относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей.

Также нардепы повторно рассмотрят Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского, законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законопроект об оборонных закупках.

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждение перспективных планов формирования территорий общин.

Напомним, министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины продлится ориентировочно до февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. Указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" президент обязал Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года подать на рассмотрение предложения относительно изменений в Основной закон в части децентрализации власти.

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