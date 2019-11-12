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Рада упрощает утверждение перспективных планов ОТО

Новости » Политика     12.11.2019 - 11:29
Рада упрощает утверждение перспективных планов ОТО
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Планы формирования общин будут утверждаться по представлению ОГА

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Соответствующее решение поддержали 283 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, народные депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые касаются упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин.

При этом Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять законопроект за основу и в целом, однако Рада согласилась только сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Предлагается внести в закон норму о том, что объединение территориальных общин проходит в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин Автономной Республики Крым или области. Кроме того, предлагается утверждать такие планы Кабинетом министром по представлению соответствующей ОГА.

До этого перспективный план формирования сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего уже направлялся в Кабмин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации до 1 декабря 2019 года.

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