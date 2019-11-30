В Кабмине назвали срок добровольного объединения ОТО

Фото: Алена Бабак (samopomich.ua)

Министр заявила, що термін добровільного об'єднання громад очікується до лютого 2020 року

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТО) будет продолжаться ориентировочно до февраля 2020 года. Об этом заявила в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - отметила министр.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации до 1 декабря 2019 года.