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Президент рассмотрит изменения к Конституции по децентрализации в декабре

Новости » Политика     09.11.2019 - 13:26
Президент рассмотрит изменения к Конституции по децентрализации в декабре
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

До 1 декабря главе государства представят предложения относительно изменений к Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский получит предложения относительно изменений к Конституции в части децентрализации до 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" президент обязал Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года подать на рассмотрение предложения относительно изменений к Основному закону в части децентрализации власти.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". В частности, в указе главы государства говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ и повышение уровня благополучия населения.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский внес изменения в состав Комиссии по вопросам правовой реформы. В частности, глава государства ввел в рабочую группу по вопросам подготовки предложений относительно внесения изменений к Конституции Украины министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституцияуказдецентрализация
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