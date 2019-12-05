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Рада внесла зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад

Новини » Політика     05.12.2019 - 16:52
Рада внесла зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

За документ проголосували 277 парламентарів

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2189 "Про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, областей), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 277 депутатів Ради.

Законом визначається, що об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, області. При цьому передбачається, що перспективний план формування територій громад АР Крим, області затверджується Кабінетом міністрів України за поданням Ради міністрів Криму, відповідної обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

Крім того, голова Міністерства розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади триватиме орієнтовно до лютого наступного року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Указом "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" президент зобов'язав Комісію з питань правової реформи до 1 грудня цього року подати на розгляд пропозиції щодо змін до Основного закону в частині децентралізації влади.

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